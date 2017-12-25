ريال مدريد يجهز هجوما مدويا على نيمار

ادعت تقارير بالصحف الإسبانية أن الجناح البرازيلي نيمار دا سيلفا المنتقل مطلع الموسم الجاري من برشلونة إلى باريس سان جيرمان في أكبر صفقة بتاريخ كرة القدم، وافق على الانتقال إلى ريال مدريد.

تقول التقارير إن نيمار غير راضٍ عن الحياة في “بارك دي برينس” وإن والده دخل في محادثات مع فلورنتينو بيريز رئيس النادي الملكي، هذه المحادثات أسفرت عن موافقة مبدئية للعودة مرة أخرى إلى الدوري الإسباني.

رغم شعوره بعدم الراحة في باريس، لن ينتقل نيمار مباشرة إلى ريال مدريد وسينتظر عاما آخر في الدوري الفرنسية قبل أن يرحل موسم 2019/2020، لأنه وفقا لما نشرته صحيفة “دياريو غول” الإسبانية يريد أن يجعل اسمه لامعا في باريس عبر الفوز بدوري أبطال أوروبا والكرة الذهبية قبل أن يبحث عن تحد جديد في ريال مدريد.

تقول الصحيفة إنه وعلى الرغم من التوصل لاتفاق على انتقال مستقبلي إلا أن فلورنتينو بيريز سيواصل الضغط لحث نيمار على الانتقال في أقرب ما يمكن.

يبحث ريال مدريد عن نجم من الطراز الأول حاليا أكثر من أي وقت مضى وازدادت هذه الرغبة بعد الهزيمة 0-3 على يد برشلونة.

يبتعد ريال مدريد عن غريمه الكتالوني صاحب الصدارة بـ14 نقطة كاملة.