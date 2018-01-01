ريال مدريد يحدد قيمة عرضه لضم هازارد

يواصل نادي ريال مدريد الإسباني سعيه الى التعاقد مع البلجيكي إيدين هازارد نجم نادي تشيلسي الإنجليزي خلال فترة الإنتقالات الشتوية المقبلة.

ووفقاً لما نقلته العديد من الصحف الإنجليزية فإن النادي الملكي يتمسك بالحصول على خدمات هازارد خاصةً عقب تصريح والده الإسبوع الماضي بأن نجله يرفض تجديد عقده مع البلوز أملاً في إرتداء قميص نادي ريال مدريد.

يأتي هذا في ظل الأنباء المتواردة عن عدم رغبة ريال مدريد بالتعاقد مع هازارد ومطالبات جماهير الفريق بصرف النظر عن ضمه في ظل وجود نجم الفريق الشاب ماركو أسينسيو والذي يستحق الحصول على فرصة أكبر بتشكيلة ريال مدريد.

وأشارت الصحف البريطانية أن ريال مدريد بدأ بالفعل في تجهيز عرضاً رسمياً بقيمة 135 مليون يورو من أجل ضم هازارد خلال فترة الإنتقالات الشتوية الجارية ولإغراء تشيلسي بالمقابل المادي الكبير من أجل ترك اللاعب.

ويرتبط هازارد بعقد رسمي رفقة البلوز يمتد حتى صيف عام 2020 وتسعى إدارة تشيلسي تجديد عقده مع زيادة راتبه السنوي ليصبح الأعلي بين لاعبي الفريق ولكن سعي اللاعب الى تحقيق حلمه بالإنتقال لصفوف الملكي تجعله يرفض جميع إغراءات البلوز لتجديد عقده.

كما شارك هازارد في 19 مباراة رفقة فريقه هذا الموسم ونجح في تسجيل 8 أهداف بالإضافة لصناعة 8 أهداف أيضاً.

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