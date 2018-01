ريال مدريد يدفع هازارد للرضوخ للأمر الواقع في تشيلسي

يبدو أن اللاعب إيدين هازارد جناح ونجم نادي تشيلسي الإنجليزي قد قرر الرضوخ للأمر الواقع والموافقة على إتمام مفاوضات النادي معه من أجل التوقيع على عقد جديد مع البلوز في الفترة القادمة.

وكان اللاعب الدولي البلجيكي قد ارتبط بالإنتقال إلى نادي ريال مدريد الإسباني في الصيف الماضي لكن ذلك لم يحدث، ليرتبط أيضاً بالإنتقال إلى النادي الملكي في الميركاتو الصيفي بنهاية الموسم الحالي.

تقارير صحفية بريطانية تقول أن إدارة البلوز عرضت على هازارد التوقيع على عقد جديد مع النادي في الصيف الماضي فور ارتباطه بالإنتقال للريال لكنه رفض هذا العرض من أجل تحقيق حلمه الكبير بالإنتقال إلى ملعب سانتياغو برنابيو.

وذكرت تلك التقارير أن نجم البلوز رفض عرضاً جديداً في الفترة الأخيرة من إدارة النادي بأعلى راتب في البريميير ليغ “300,000 جنيه استرليني أسبوعياً”، لكنه رفضه مرة أُخرى على أمل قدوم ريال مدريد لضمه في الصيف المقبل.

لكن ظهور تقارير قادمة من أسبانيا في الفترة الأخيرة بأن زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد تخلى عن حلمه بضم هازاد لعيون الإسباني الشاب الموهوب ماركو أسينسيو جعل اللاعب يفكر في الموافقة على التوقيع على عقد جديد مع أسود غرب لندن.

يُذكر أن العقد الحالي للبلجيكي صاحب الـ27 عاماً ينتهي في صيف عام 2020 ومن المُحتمل أن يمتد العقد الجديد على الأقل حتى صيف عام 2023 ليُصبح أحد أساطير ملعب ستامفورد بريدج في السنوات القادمة.

