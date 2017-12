ريال مدريد يعاني هجوميا

SPAIN, Madrid:Real Madrid's Portuguese forward Cristiano Ronaldo ,Real Madrid's French forward Karim Benzema and Real Madrid's Welsh forward Gareth Bale during the Spanish League 2015/16 match between Real Madrid and Getafe, at Santiago Bernabeu Stadium in Madrid on December 5, 2015. (Photo by Guillermo Martinez dpi/Nurphoto)December 5, 2015. (Photo by Guillermo Martinez/NurPhoto)

LinkedIn ظهرت التجاعيد على هجوم ريال مدريد في الليغا الإسبانية .. لم يعد رؤوس الحربة داخل النادي الملكي يستطيعون تلبية رغبات الجمهور في هز شباك المنافسين لتؤكد لغة الأرقام أن هناك انهيارا في أداء الملكي على صعيد الشق الهجومي. ولم يستطع أي لاعب في صفوف ريال مدريد هز شباك المنافسين في الليغا الإسبانية أكثر من أربع مرات حيث نجح الثلاثي كريستيانو رونالدو وماركو أسينسيو وإيسكو في تسجيل 4 أهداف فقط لكل منهما بالبطولة التي يحمل لقبها وهو ما يؤكد الفارق الشاسع في الأداء بين النادي الملكي والكثير من رؤوس الحربة في الفريق المنافسة. ويتصدر ليونيل ميسي جدول ترتيب الهدافين برصيد 15 هدفا يليه إياجو إسباس مهاجم سيلتا فيغو الإسباني ولديه 11 هدفا ثم يتساوى كل من سيموني زازا”فالنسيا” ولويس وسواريز”برشلونة” وكل منهما له 10 أهداف ويأتي سيدريك باكومبو”فياريال” و كريستيان ستواني “جيرونا” وسجل الثنائي 9 أهداف لكل منهما.

واختفى كريم بنزيمة نجم ريال مدريد عن التسجيل في الليغا حيث أحرز هدفين فقط بالمسابقة مما يؤكد أن الفريق بحاجة إلى رأس حربة سريع يجدد الدماء بهذا المركز في فترة الانتقالات الشتوية ويتساوى مع النجم الفرنسي في عدد الأهداف الجناح الويلزي غاريث بيل.

وكانت صحيفة "آس" الإسبانية قد أكدت أن ريال مدريد يعاني من تراجع مستواه التهديفي لذا يفكر في شراء مهاجم في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة ولكن لم تستقر الإدارة على اسم محدد يجري التفاوض معه.

