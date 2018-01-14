ريال مدريد يعود للمدرسة الإيطالية

ينتظر رئيس ريال مدريد “فلورنتينو بيريز” مواجهتي باريس سان جيرمان في دور الـ16 من دوري الأبطال الأوروبي في الموسم الحالي من أجل اطلاق حكمه على مصير المدرب الفرنسي الحالي للفريق “زين الدين زيدان” سواء بالبقاء أو الرحيل.

وينوي بيريز التعاقد مع مدرب جديد وإقالة زيدان في حال توديع دوري الأبطال الأوروبي بشكل مبكر على حساب النادي الباريسي.

ووفقا لصحيفة “كوريرى” الإيطالية انضم لقائمة المرشحين لخلافة زيدان المدرب الإيطالي ماوريسيو ساري المدرب الحالي لنابولي ، والذي يقود البارتينوبي لصدارة الكالتشيو في الموسم الحالي.

ويتميز ساري بعلاقته القوية مع لاعبيه بجانب قدراته التكتيكية الكبيرة والتي يبحث عنها فلورنتينو بيريز من أجل مواجهة القدرات التكتيكية الكبيرة المدرب الحالي لبرشلونة آرنيستو فالفيردي.

ويبدو أن بيريز قرر العودة للمدرسة الإيطالية من جديد بعدما نجح كارلو أنشيلوتي في تحقيق لقب دوري الأبطال للمرة العاشرة في تاريخ النادي وهي المدرسة التي يثق بها رئيس ريال مدريد الحالي.

ويرتبط ريال مدريد كذلك بالعديد من المدربين مثل أنتونيو كونتي مدرب تشيلسي الحالي، يورغن كلوب مدرب ليفربول، ماسيمو آليغري مدرب يوفنتوس ويواخيم لوف مدرب المنتخب الألماني.

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