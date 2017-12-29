ريال مدريد يُفضّل هذا “الغالاكتيكو” على نيمار

يمتلك نادي ريال مدريد الإسباني خطة كبيرة في الميركاتو الشتوي من أجل تدعيم صفوف الفريق لإنقاذ موسمه الحالي من الضياع، لكنه في الوقت نفسه يضع خطة أكبر من أجل سوق الإنتقالات الصيفية المقبل.

إذاعة “كادينا سير” الإسبانية تقول أن فلورنتينو بيريز رئيس النادي الملكي وضع الخطوط العريضة التي ينوي السير عليها في الصيف المقبل لتدعيم خط هجوم الفريق في موسم 2018-19.

وذكرت الإذاعة الشهيرة أن بيريز يضع اللاعب هاري كين مهاجم ونجم نادي توتنهام هوتسبير الإنجليزي على رأس قائمة النجوم المرشحين ليكونوا صفقة “الغالاكتيكو” القادمة لريال مدريد.

في حين أشارت “كادينا سير” إلى أن إدارة ريال مدريد تُفضل كين حتى على البرازيلي نيمار جونيور دا سيلفا مهاجم ونجم نادي باريس سان جيرمان الفرنسي من أجل ضمه إلى ملعب سانتياغو برنابيو.

وتُعتبر أحد المفاتيح التي قد تجعل المهاجم الدولي الإنجليزي قريب من ريال مدريد هي رغبة النادي في تحسين علاقته مع البرتغالي كريستيانو رونالدو، أداء للفرنسي كريم بنزيمة السيء جداً والإصابات المتعددة للويلزي غاريث بيل.

نيمار كان الهدف الأكبر والغالاكتيكو المُفضل لإدارة ريال مدريد منذ بضعة أشهر، لكنهم الآن يرون أن كين هو الأنسب لريال مدريد في الفترة القادمة من أجل زيادة النجاعة التهديفية للفريق.

يُذكر أن صفقة إنتقال المهاجم صاحب الـ24 عاماً إلى البرنابيو قد تصل قيمتها إلى 200 مليون يورو، لكن ريال مدريد يُخطط لإبرامها مقابل 100 مليون يورو بالإضافة إلى خدمات غاريث بيل.