ريبيري: “سرقوا مني الكرة الذهبية في 2013 لصالح رونالدو”

أكد الفرنسي فرانك ريبيري، لاعب نادي بايرن ميونيخ الألماني، أنه كان يستحق جائزة الكرة الذهبية في 2013 لكنها انتزعت منه لصالح البرتغالي، كريستيانو رونالدو، مهاجم ريال مدريد، وصرح ريبيري، الذي كان أحد اللاعبين الثلاثة الذين وصلوا إلى التصفيات النهائية لمجلة “فرانس فوتبول” الفرنسية في 2013 :”سرقوا مني الكرة الذهبية لصالح رونالدو”، وتابع: “فزت بكل شيء ممكن في 2013، لم يكن في إمكاني فعل المزيد، لقد شعرت بالظلم”.

“فرنسا لم تدعمني مثلما فعلت البرتغال والأرجنتين مع ميسي وكريستيانو”

أكد لاعب البايرن أن فرنسا لم تدعمه في المنافسة، مشيرا إلى أنه شاهد كيف كان يدعم الفرنسيون رونالدو في المنافسة النهائية، وكان ريبيري قد وصل في 2013 إلى مرحلة التصفيات إلى جانب رونالدو والأرجنتيني ليونيل ميسي، مهاجم برشلونة، وقال ريبيري: ” أغلب الفرنسيين كانوا ضد نيلي الكرة الذهبية، شاهدت أمامي مدربين فرنسيين وأبناء بلدي يقولون الكرة الذهبية؟ يستحقها كريستيانو رونالدو، أيعقل أن يقف البرتغاليون ضد رونالدو؟ وهل يمكنكم تصور أن الأرجنتينيين يرفضون دعم ميسي، هذا الأمر الغريب حدث معي في فرنسا”.

