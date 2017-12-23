زطشي يدعو مكتبه الفيدرالي للاجتماع هذا الاثنين

وجه رئيس الفاف خير الدين زطشي الدعوة لأعضاء المكتب الفدرالي من أجل عقد آخر اجتماع لسنة 2017 وذلك يوم الإثنين القادم، وهو الاجتماع الذي سيتم خلاله دراسة العديد من الاقتراحات التي تمت مناقشتهما خلال الندوة الأخيرة حول النهوض بالكرة الجزائرية، كما سيتم الحديث عن التحضير للنصف الثاني من البطولة وكذلك جديد المنتخب الوطني وبرنامجه بداية السنة الجديدة، حيث تنتظره مباراتان وديتان إضافة إلى عمل المديرية الفنية مع تقييم فترة رئاسته من مارس حتى نهاية السنة.

اجتمع بحكام البطولة الوطنية بسيدي موسى

التقى رئيس الفاف بحكام البطولة الوطنية بمركز سيدي موسى في إطار تقييم مستوى أصحاب الصافرة في مرحلة الذهاب واعترف رئيس الفاف أن البطولة الوطنية لم تعرف من قبل مستوى مماثلا للمقدم هذا الموسم وقال: ” لم نرَ المستوى المقدم حتى الآن منذ عدة سنوات، والفضل يعود لكم بعد نجاحكم في مهمتكم، وانتم مشكورون على كل ما قدمتموه، لكن البطولة لم تنتهي والقادم أصعب فإن ضيعنا الباقي فإننا لم نعمل شيئا طوال السنة، وأنتم تدركون جيدا أن وسائل الإعلام تتابع الأمور التحكيمية بأدق التفاصيل”.

ب-ب

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