زطشي يهدد بالانسحاب من لجنة تنظيم “الشان”

لا يزال رئيس الفاف خير الدين زطشي يصنع الحدث في الرباط المغربية، فبعد ما قام به من تصرف عقب رفض الكاف لملف مرشح الجزائر لعضوية المكتب التنفيذي بشير ولد زميرلي ودخوله في ملاسنات مع الأمين العام للكاف، ثم إطلاق اتهامات بحق أعضاء الكاف وتهديده باللجوء إلى المحكمة الرياضية الدولية، هاهو زطشي بحسب مصدر مطلع يصعد من لغة الاحتجاج ويهدد بالانسحاب من لجنة تنظيم كأس أمم إفريقيا للمحليين الجارية فعاليتها في المغرب، حيث يتواجد حاليا المسؤول الأول عن الكرة في الجزائر.

لا يزال يناور قبل تاريخ الانتخابات

يبدو أن زطشي لا يزال يناور ويقوم بالضغط على الكاف لعله يثنيها عن قرارها ويجعلها تقبل ملف بشير ولد زميرلي باللجوء إلى التهديد بالانسحاب تارة وتارة أخرى باللجوء إلى المحكمة الدولية وذلك قبل تاريخ الانتخابات المقررة يوم 2 فيفري بالدار البيضاء المغربية وعدم ترك الليبي الجعفري يفوز بالمنصب الوحيد عن شمال إفريقيا دون منافسة وهي المناورة التي لا يبدو أنها ستحقق أي نتيجة.

لا يعرف كيف تسير الكاف وسيتعلم جيدا في المغرب؟؟

ما يقوم به رئيس الفاف في المغرب من تصرفات وتهديدات لأعضاء فاعلين في الكاف وحتى التهديد بالانسحاب من لجنة تنظيم الشان لن تفيد في شيء لأن الكاف اتخذت قرارها ومحاولاته الضغط لمراجعة قرارها لن يأتي بأي نتيجة لأن الكاف تعاملت مع ملف ولد زميرلي وفق ما ينص عليه القانون، والاعتماد على تاريخ الوصول لا تاريخ الإرسال والفاف هي من أخطأت وعليها الاعتراف والتعلم من الخطأ، وكذلك زطشي مطالب بالتعلم واغتنام فرصة وجوده في المملكة المغربية لمعرفة جزء بسيط من كيفية سير الكاف واكتشاف نقطة من بحر خفاياها.

زطشي يريد صنع الحدث محليا وفقط

ما يقوم به زطشي من تصرفات في الجارة الغربية وصنع الحدث ليس هدفه الأول دفع الكاف للتراجع عن قرارها وهو يدرك جيدا أن ملف ولد زميرلي رفض وانتهى الأمر، وحتى وإن نفذ تهديده ولجأ إلى المحكمة الرياضية لدولية فإن الكرة الجزائرية هي الخاسر الأكبر، فزطشي لا يزال يبحث عن ذريعة يختفي وراءها من الفضيحة التي وقعت فيها الفاف وهو يبحث حاليا عن صنع صدى محلي وإيهام المتتبعين للقضية أنه يدافع عن حق الجزائر فقط إلا أنه لا يعرف بأن تصرفاته هذه تزيد من الشكوك بأن إقصاء ولد زميرلي غير بريء، وربما هناك أطراف تعمدت التأخر في إرسال الملف.

ب-بكوش

مرتبط