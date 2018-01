زوجة محرز تُلمح لوجهته المقبلة

يواصل نادي ليفربول رحلة البحث عن خليفة البرازيلي الدولي فيليب كوتينيو المنتقل إلى صفوف نادي برشلونة مقابل 120 مليون يورو في فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وكانت شبكة “بين سبورت” بنسختها الفرنسية قد أكدت أن رياض محرز سوف يخضع للفحوصات الطبية في صفوف ليفربول بينما نفت “سكاي” التقارير التي تربط اللاعب الجزائري بالرحيل لفريق المدرب الألماني يورغن كلوب.

ووفقا لتقارير بريطانية يتواجد رياض محرز في دبي في الوقت الحالي بينما معسكر نادي ليفربول الشتوي في نفس المدينة وهو ما يعني أن هناك اجتماع بين الجانبين خلال الفترة الحالية لتقريب وجهات النظر ونقل محارب الصحراء لمزاملة محمد صلاح في هجوم ليفربول.

من جانبها نشرت ريتا جوهال زوجة محرز من خلال حسابها عبر انستغرام صورة أكدت من خلالها تواجدها في دبي مما يقرب عملية انتقال اللاعب الجزائري الدولي لصفوف ليفربول في فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وتشير التقارير أن ليفربول سوف يدفع 45 مليون باوند لضم محرز بعقد حتى جوان 2020.

وأحرز رياض محرز 8 أهداف وصنع 8 خلال 24 مباراة له هذا الموسم مع ليستر سيتي.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.