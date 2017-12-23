زيدان: خسارة قاسية ومؤثرة ولكن ريال مدريد لا يستسلم

تلقى ريال مدريد خسارة قاسية من غريمه برشلونة بالجولة الـ17 من الدوري الإسباني هذا الموسم، حيث انتهت المباراة بفوز العملاق الكتالوني بنتيجة 3-0 على ملعب سنتياجو برنابيو بالعاصمة مدريد.

كان الشوط الأول قد انتهى بالتعادل السلبي بينما نجح العملاق الكتالوني في تسجيل ثلاثية بالشوط الثاني، كان الهدف الأول من لويس سواريز ثم أضاف ميسي الثاني من علامة الجزاء وجاء الثالث بالدقيقة الأخيرة عن طريق فيدال.

وفي تصريحات المدرب الفرنسي زين الدين زيدان بعد المباراة قال: “قدمنا أداء جيد في الشوط الأول ولكن لم ننجح في التسجيل، بعد أن تلقينا الهدف الأول أصبحت المهمة صعبة وبعد الهدف الثاني والطرد أصبح الأمر مستحيلًا”.

وأضاف: “الهزيمة صعبة للغاية وقاسية، ربما هي مستحقة بعض الشيء، على الرغم من ذلك لن نستسلم وسنواصل القتال حتى النهاية، سنحاول أن نستفيد من الراحة القادمة ونعود للقتال من جديد”.

وتابع: “كوفاسيتش كانت مهمته في المباراة مراقبة ميسي فقط، نعلم أن الخسارة مؤثرة وتلقي ثلاثة أهداف أمر قاس ولكن ليس من عادات ريال مدريد الاستسلام”.

يذكر أن العملاق الكتالوني نجح في تعزيز الصدارة برصيد 45 نقطة بينما يتواجد ريال مدريد في المركز الرابع برصيد 31 نقطة وله مباراة مؤجلة

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