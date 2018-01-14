زيدان مازال يرى الأمور من منظور البطل…والحصيلة!

أشعل زين الدين زيدان نيران الانتقادات بعد سقوط ريال مدريد أمام فياريال بهدف وحيد في سانتياغو برنابيو لكن يبدو أن أداء الفريق ليس الشيء السلبي الوحيد الذي يحدث بل باتت تصريحات زيدان مؤخراً أكثر سوءاً وهو ما استمر بعد السقوط الأول تاريخياً في برنابيو أمام الغواصات.

زيدان واصل مشاهدة الأمور من منظوره المثالي مقللاً من قيمة الهزيمة مرة أخرى وموجهاً اللوم للحظ بعد اللقاء حيث تحدث بالقول “قدمنا الكثير وحاولنا التسجيل لكننا لم ننجح”.

العام الماضي أثار بيل الصخب بتصريح غريب كرره زيدان بعد لقاء فياريال حين قال “كان هناك فريقين بالملعب وكان علينا أن نسجل أكثر لنفوز وهذا لم يحدث!”.

مؤخراً أطلق زيزو العديد من التصريحات المريبة حين قلل من قيمة كل المشاكل التي يعيشها فريقه وكل النتائج السلبية لكن هذا التقليل لم ينعكس إيجاباً على الفريق بل على العكس استمرت فوضى النتائج وعلى ما يبدو أن زيدان بات معتاداً على تكرار الموقف حيث قال بعد اللقاء “من الجيد بكرة القدم أنك تلعب مباراة كل 3 أيام وتحصل على فرصة أخرى للتعويض”.

كما واصل زيدان عناده على عدم حاجة الفريق للقيام بصفقات جديدة حين قال “فليقُل الناس ما يريدون يجب أن نعتمد على ريال مدريد طوال الحياة” وهذا النوع من التصريحات بات شيئاً شبه كلاسيكي بعد كل تعثر للريال مثلما قال ناتشو أن الريال مازال يملك فرصة لحصد اللقب رغم الهزيمة من فياريال!

المدرب الفرنسي أظهر شيئاً من الواقعية حين تحدث بالقول “لم أتعرض لموقف صعب كهذا لكن لدينا الدوري ودوري الأبطال خلال شهر وعلينا أن نقاتل من أجل الفوز”.

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