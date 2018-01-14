زيدان مرشح لتدريب جوفنتوس

أصبح الفرنسي زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد الإسباني مرشحا لتولي تدريب نادي جوفنتوس لخلافة ماسيلمانو أليغري في الموسم المقبل، وذكرت صحيفة “كوريري ديللو سبورت” الإيطالية أن “البيانكونيري” يضع زيدان على قمة الأسماء المرشحة لخلافة أليغري بنهاية الموسم الجاري، حال رفض الاستمرار مع ريال مدريد، وبحسب صحيفة “آس”، فإن النادي الملكي ينتظر مباراة باريس سان جيرمان في دور الـ 16 من رابطة أبطال أوروبا، ففي حال خرج الريال من البطولة فإن هذا الأمر يعزز من رحيل “زيزو” بنهاية الموسم الجاري، لأن إدارة الريال قد تقوم بإقالة المدرب الفرنسي.

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