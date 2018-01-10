زيدان يتحدى خطر الإقالة

يواجه المُدرب الفرنسي زين الدين زيدان خطر الإقالة من تدريب ريال مدريد بسبب تواضع الأداء وسوء النتائج في الموسم الحالي، الفريق الأبيض الإسباني تحول من حامل لقب الدوري الإسباني هذا الموسم لفريق يبتعد بفارق 16 نقطة عن المتصدر برشلونة.

ورغم مواجهة زيدان العديد من الانتقادات أكد انه لن يغير من أسلوبه وأصر أنه قادر على مواجهة الوضع الحالي والذي يمر به للمرة الأولى منذ الوصول إلى ريال مدريد.وصرح مدرب ريال مدريد الحالي في مقابلة مع مجلة فرانس فوتبول الفرنسية: ” لست مُندهشا، الأمور لا تمر بشكل جيد لكن يجب أن أصحح الأخطاء”.

وأكمل أفضل مدرب فرنسي للسنة الثانية على التوالي: ” اليوم أنا في خطر لكني لن أتغير، أدرك جيدا أن هناك مجموعة من الأبطال بجانبي وسوف يستعموا لي”.

وتابع مدرب ريال مدريد: “لقد جهزت نفسي جيدا لمثل تلك المواقف الصعبة، كنت أعلم أن العمل كمدربا لريال مدريد ملىء بالضغوطات لكنها لن تؤثر على قراراتي”.

وأضاف زيدان: “من الضروري أن أعزل نفسي عن تلك الضغوطات، أعلم جيدا كيف أحمي نفسي”.

واعترف زيدان أنه لا يرى نفسه كمدربا لريال مدريد إلى الأبد بقوله: “أعلم أن يوما ما سوف أرحل عن تدريب ريال مدريد، لن أكون هنا لمدة 10 سنوات”.

يذكر أن زيدان تولى مهمة تدريب ريال مدريد منذ عامين وتمكن من تحقيق لقب دوري الأبطال الأوروبي مرتين بجانب لقب الليغا الإسبانية في الموسم الماضي.

مرتبط