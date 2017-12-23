زيدان يتحدى: “نحن مدريد.. لن نرمي المنديل”!

فض المدرب الفرنسي زين الدين زيدان التسليم بأن فوز فريقه ريال مدريد بالليغا بات مستحيلا رغم الخسارة من برشلونة بثلاثية نظيفة واتساع الفارق إلى 14 نقطة كاملة.

عقب المباراة صرح زيزو قائلا: “لعبنا شوطا أول جيد جدا لكننا لم نتمكن من التسجيل، ولسوء الطالع تلقينا هدفا في بداية الشوط الثاني من أول خطأ وهو ما عقَّد مهمتنا”.

وأضاف: “بعد الهدف الثاني باتت المهمة مستحيلة خاصة مع البطاقة الحمراء التي تلقاها كارفخال والتي كانت منعرجا مهما في المباراة”.

واستطرد: صحيح أنها هزيمة مرة لكننا لن نرمي المنديل، نحن ندرك أنها فترة صعبة ومع ذلك فكما هي العادة علينا العمل حتى النهاية”.

وأكمل: الآن أمامنا عطلة وسنستغلها لإعادة شحن البطاريات”.

في نهاية حديثه أجاب زيدان على سؤال: هل سيركز ريال مدريد على دوري الأبطال بما أن الليغا باتت صعبة، وقال: لن نفرغ أفكارنا لدوري الأبطال اعتدنا أننا في مثل هذه الفترات الصعبة لا نستسلم، وبداية من المباراة المقبلة سنحاول العودة”.