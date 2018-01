زيدان يرد على إمكانية رحيل رونالدو.. ويصدم الصفقة المنتظرة

حذر المدير الفني لريال مدريد، الفرنسي زيدن الدين زيدان، من صعوبة مباراة فريقه غدا الأحد، أمام سيلتا فيغو، على ملعب بالايدوس، في إطار الجولة الـ 18 من عمر الدوري الإسباني.

وقال زيدان، خلال مؤتمر صحفي، اليوم السبت “سيلتا فيغو خصم جيد، إنهم يقومون بعمل رائع، نعلم مدى صعوبة مباراة الغد، لكن ما يهمني هو ما سنحاول نحن القيام به”.

وأضاف “اللحظات التي ينبغي أن نكون خلالها على المستوى وإظهار قوتنا تحمسني كثيرا، أمامنا عدة أشهر من المنافسة، ليس لدينا هامش للخطأ، وفي كل مرة نرتكب فيها خطأ ندفع الثمن”.

وعن إصابة مدافعه راموس، علق زيدان “نعلم أننا نخسر الكثير بغيابه لأنه قائد الفريق. نريده معنا دائما لكن هذه أمور تحدث في كرة القدم”.

وعن نجم الريال، البرتغالي كريستيانو رونالدو، استبعد المدرب الفرنسي، رحيل المهاجم كما ألمحت بعض وسائل الإعلام.

وأكد “كريستيانو لاعب ريال مدريد، أعتقد أنه يريد إنهاء مسيرته هنا، لا أتخيله يلعب في أي مكان سوى في هذا النادي”.

وعن اقتراب ريال مدريد، من ضم كيبا أريزابالاغا، حارس أتلتيك بيلباو، أوضح زيدان “كمدرب أقول إنني لست بحاجة الآن لحارس مرمى”.

وتابع “إذا كانت هناك تغييرات في الصيف المقبل، سوف نجلس ونتحدث ونحدد المراكز التي تحتاج إلى تدعيم”.

