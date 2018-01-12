زين الدين مشاش رسمياً في نابولي الإيطالي لاربعة مواسم ونصف

أعلن نادي نابولي، متصدر الدوري الإيطالي هذا الموسم، تعاقده رسميًا مع نجم جزائري جديد، سينضم إلى صفوف الفريق في صفقة انتقال حر، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

ونجح النادي الإيطالي في ضم اللاعب الجزائري الشاب زين الدين مشاش، صاحب الـ22 عامًا، قادمًا من نادي تولوز الفرنسي، بعقد يمتد حتى صيف 2022.

وأكد الحساب الرسمي لرئيس نادي نابولي، أوريليو دي لورينتس، بموقع تويتر للتواصل الاجتماعي، إتمام الصفقة لصالح نابولي، حيث نشر دي لورينتس صورة له برفقة مشاش.

كما نشر النادي الإيطالي بيانًا رسميًا عبر موقعه الرسمي للترحيب بالوافد الجديد، الذي فسخ تعاقده مع تولوز الفرنسي الشهر الماضي بعد شجار مع أحد أعضاء الجهاز الفني للفريق، لينضم إلى نابولي مجانًا.

يُذكر أن مشاش قضى الموسم الماضي معارًا لنادي أولمبيك مارسيليا الفرنسي، وسجل مع الفريق 3 أهداف في 38 مباراة خاضها في الدوري الفرنسي.