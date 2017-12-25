ساوثهامبتون يُحدد مصير ليونيل ميسي التهديفي في 2017

صدارة نجم نادي ​برشلونة​ الارجنتيني ​ليونيل ميسي​ مهددة بالخطر ليكون افضل مسجل في العام 2017

أصبح المهاجم الدولي الإنجليزي هاري كين، مهاجم توتنهام قريب جدا من اعتلاء صدارة هدافي عام 2017 على مستوى العالم سواء مع الفرق والمنتخبات.

وسجل كين ثلاثية “هاتريك” في شباك بيرنلي، مساء السبت الماضي، ضمن الجولة الـ19 من الدوري الإنجليزي الممتاز رفعت رصيده من الأهداف خلال هذا العام إلى 53 هدفا.

وأشارت صحيفة “موندو ديبورتيفو” الى ان صدارة نجم نادي ​برشلونة​ الارجنتيني ​ليونيل ميسي​ مهددة بالخطر ليكون افضل مسجل في العام 2017 ب 54 هدفاً بعد ان سجل هدفه الاخير لهذا العام في مرمى ريال مدريد من ركلة جزاء اثر لمس لاعب الريال داني كارفخال للكرة بيده .

واضافت الصحيفة ان ميسي نجح في تخطي مولر الذي سجل 53 هدفاً ، على ان ينجح بان يكون افضل هداف للعام في حال فشل لاعب نادي توتنهام هوتسبيرز هاري كين من التسجيل في مباراته الاخيرة قبل نهاية العام .

على الجانب الأخر ستكون الفرصة سانحة لمهاجم توتنهام لتجاوز ميسي واعتلاء صدارة هدافي العالم، حال تسجيله هدفين وذلك عندما يستضيف فريقه نظيره ساوثهامبتون، الثلاثاء، على ملعب ويمبلي، في الجولة الـ20 من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

يُذكر أن كين يحتل المركز الثاني في جدول ترتيب الهدافين برصيد 53 هدفا، بالتساوي مع البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب ريال مدريد، والأوروجواياني إدينسون كافاني مهاجم باريس سان جيرمان، والبولندي روبرت ليفاندوفسكي هداف بايرن ميونيخ.

مرتبط