سبب شخصي وراء رفض زيدان التعاقد مع أريزابالاجا

كشفت تقارير إعلامية، وجود خلاف كبير بين زين الدين زيدان، مدرب ريال مدريد الإسباني، ورئيس النادي، فلورنتينو بيريز، وذلك بسبب رفض المدير الفني، التعاقد مع الحارس كيبا أريزابالاجا من أتلتيك بيلباو.

وذكرت صحيفة سبورت الكتالونية، أن بيريز والمدير العام للملكي، أنخيل سانشيز، اجتمعا مع زيدان، يوم الجمعة الماضي، وأخبراه بالتعاقد مع الحارس كيبا، وهو ما رفضه المدير الفني.

وخرج زيدان، في مؤتمر صحفي، بعد ذلك، وأكد أنه لا يحتاج لحارس مرمى في الوقت الحالي، وهو ما أدى للخلاف الكبير بين المدرب وبيريز.

وأوضحت الصحيفة، أن زيدان لا يريد التعاقد مع أريزابالاجا، لسبب شخصي جدًا، لأن ابنه لوكا، هو الحارس الثالث للفريق الأول بريال مدريد حاليًا.

وفي حال قام ريال مدريد بالتعاقد مع كيبا، فإن فرص استمرار لوكا زيدان مع الفريق الأول، ستكون معدومة، وهذا ما لا يريده المدرب الفرنسي، خاصة أن ابنه بات يبلغ من العمر 19 عامًا، وأصبح حارسًا مشهورًا.

ويقال إن هناك خلافًا كبيرًا بين زيدان وبيريز، خاصة بعدما وصل الفارق بين ريال مدريد وبرشلونة إلى 16 نقطة في الدوري الإسباني.