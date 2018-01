سبع يكمل مسلسل استقالة المدربين بالدوري الجزائري

انضم مصفى سبع، المدير الفني لنادي اتحاد البليدة متذيل دوري المحترفين الجزائري، إلى قائمة المدربين الذين أعلنوا استقالتهم من منصبهم مباشرة بعد استئناف المسابقة، إثر خسارة الفريق أمام ضيفه مولودية وهران 1/صفر اليوم السبت ضمن الجولة الستة عشرة للمسابقة.

ويعد سبع، ثالث مدرب يترك منصبه بالدوري الجزائري في غضون 24 ساعة فقط، بعد التونسي حمادي الدو، الذي أعلن رحيله عن اتحاد الحراش أمس الجمعة، وعز الدين أيت جودي، الذي قرر ترك منصبه كمدرب لشبيبة القبائل اليوم.

وقال سبع، إنه لم يجد المساعدة من قبل إدارة النادي، متهما أحد المسؤولين دون أن يسميه بعرقلة عمله مع الفريق.

وعين سبع، مدربا لاتحاد البليدة نهاية سبتمبر/أيلول الماضي، خلفا لسمير بوجعران، الذي ترك منصبه تحت ضغط كبير من قبل المشجعين.

