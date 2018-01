سليماني يمر جانبا وليستر يتعادل في كأس إنجلترا

ضيع نادي ليستر سيتي الإنجليزي فوزا كان في المتناول ضد فريق جد متواضع بحجم فليتوود تاون في اللقاء الذي جمع بنيهما عشية أمس ضمن لقاءات دور الـ64، وكما أشرنا إليه في عدد أمس غاب الجزائري رياض محرز بسبب الإرهاق بينما شارك سليماني أساسيا ولعب ثمانين دقيقة قاتل فيها من أجل تسجيل ولو هدف، لكن رغم ضعف المنافس إلا أن إسلام عجز عن التسجيل في لقاء لم يلمس فيه الكثير من الكرات، اللقاء انتهى بالتعادل السلبي، ما يعني أنه سيعاد في وقت لاحق وفي أرٍض ملعب ليستر سيتي كينغ باور وهي فرصة جديدة للفوز وضمان التأهل ولو أن المدرب كلود بويال كان يرغب في إنهاء الأمور يوم أمس.

ما قدمه من مستوى في البطولة لم يظهر

فوت سليماني فرصة ذهبية من أجل إقناع مدربه كلود بويال نهائيا بالإبقاء عليه في تعداد ليستر حتى نهاية الموسم على الأقل، فلاعب الخضر كان أمام لقاء التأكيد على المستوى الذي أظهره في لقاء البطولة أمام هيدرسفيلد وأمام منافس متواضع جدا، غير أنه مر جانبا وهو ما سيجعل مدربه يراجع حساباته من جديد قبل اتخاذ أي قرار نهائي وقد يعود من جديد الحديث عن رحيل للاعب خلال الميركاتو الشتوي نحو أحد الأندية لتي ترغب في التعاقد معه على شكل إعارة بعد أن تراجعت هذه الأخبار في الأيام الماضية.

ب-بكوش

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.