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سواريز بكى لما وافقت البارصا على ضمه في 2014

16 جانفي 2018 آخر الأخبار, الحدث, الدوري الإسباني, ملاعب العالم 43 زيارة

اعترف اللاعب الدولي الأوروغوياني لويس سواريز مهاجم نادي برشلونة الاسباني بالبكاء الشديد بسبب موافقة الفريق على ضمه من ليفربول الإنجليزي عام 2014، وقال سواريز في تصريحات تنقلها صحيفة “موندو ديبورتيفو” الكتالونية وكان من يحاوره هو زميله جيرارد بيكي: “نعم بالفعل قد بكيت لأنني كنت أحلم بالتواجد في برشلونة وكنت أفكر في فعلتي بكأس العالم مع كيليني”، وتابع: “كان هناك حلم وأريد تحقيقه بالقدوم إلى برشلونة، خاصة وأن الإعلام والصحافة كان هناك هجوم كبير على ما اقترفته من خطأ وبكيت لأنني كنت خائفاً من تراجع البارصا عن الصفقة ولكن وقت تحدثي مع زوبيزاريتا ورئيس برشلونة قد تلاشى كل القلق بداخلي”.

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