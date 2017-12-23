سواريز يعلق على هدفه ويكشف مفتاح إسقاط الريال بالكلاسيكو

كشف الدولي الاوروغوياني لويس سواريز مهاجم برشلونة الاسباني مفتاح فوز البارسا الكبير على ريال مدريد 3/0 في الكلاسيكو ضمن منافسات الاسبوع الـ17 بالدوري الاسباني.

وقال سواريز في تصريحات نقلتها صحية موندو ديبورتيفو الاسبانية:إنها ثلاث نقاط مهمة جدا وأنا راضٍ جداً عن عمل الفريق اليوم.

وعن مفتاح الانتصار الكبير على مدريد في البرنابيو ، قال سواريز:ريال مدريد كان مضطراً للفوز لسد الفجوة في الدوري ، وكنا نعلم انهم سيضعون ضغوطا كبيرة علينا في الشوط الاول، وكان علينا ان نستمر وننتظر الشوط الثاني لنكون متفوقين.

وعن هدفه اليوم ، قال سواريز:من المهم جداً أن تسجل في مثل هذه المباريات تعطيك دفعة للأمام ولكن الأهم من كل هذا هو العمل الجماعي والفريق والانتصار.

وتابع:بداية موسم جيدة بالنسبة لنا، مدريد أيضاً لديهم بداية جيدة حصلوا على السوبر الأوروبي وكأس العالم هذا أمر جيد، نعم نحن نتصدر بفارق ولكن الليغا طويلة

وعن توسيع فارق النقاط مع ريال مدريد الى 14 نقطة ، علق سواريز:نعم فارق كبير ولكن ليس لدينا الريال فقط هناك أتلتيكو مدريد وفالنسيا منافسين أقوياء آخرين.