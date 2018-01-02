سوداني يتحصل على جواز سفره الكرواتي

صار لاعب الخضر ونادي دينامو زغراب هلال العربي سوداني ومنذ يوم أمس مواطنا كرواتيا، فإلى جانب جنسيته الجزائرية صار سوداني لاعبا كرواتيا بعد أن تحصل على جواز سفره الكرواتي، والذي سيتيح له من الآن وصاعدا حمل الجنسية المحلية، ويقضي هلال عامه الرابع في كرواتيا وهو ما أتاح له من دون شك حمل الجنسية الكرواتية إلى جانب الجزائرية .

الأمر سيكون في صالحه وقد يتيح له اللعب في دوري آخر

قد يرى البعض أن حمل الجنسية الكرواتية لن يكون له دور من الجانب الرياضي لكن الأمر غير صحيح، لأن سوداني صار لاعبا أوروبيا وقد يتيح له الانتقال للدوريات القوية، من بين أهم الأسباب التي دفعت بعض الأندية الهولندية والألمانية لعدم التعاقد مع سوداني الصيف الماضي أنه ليس لاعبا أوروبيا ووجب على الأندية توفير مكان ضمن الثلاثي غير الأوروبي، وهنا فضلت هذه الأندية لاعبين من أمريكا الجنوبية خاصة الأرجنتينيين والبرازيليين .

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