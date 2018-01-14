سوشو الفرنسي قد يضم مسلوب

قالت تقارير فرنسية أمس أن نادي سوشو الفرنسي يسعى لتعزيز وسط ميدانه الهجومي قبل نهاية فت التحويلات الشتوية، الرغبة في التعزيز ليست فقط لتقوية الفريق بل أيضا لسد الفراغ الرهيب الذي سببته الإصابات، من بين الأسماء المرغوب في ضمها يوجد الدولي السابق وليد مسلوب، هذا الأخير فسخ عقده مع ناديه السابق لوريون قبل أيام وبات حرا من أي التزام وهي أمور تسهل انتقاله إلي نادي جديد وفي حال رغب سوشو فعلا في ضمه ما عليه سوى دفع الراتب الذي يغري مسلوب وهو بالمناسبة ليس كبيرا جدا.

بورقعة- ع

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