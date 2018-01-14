سيبايوس يستنجد بمدربه السابق لإنقاذه من سجن زيدان

أكد مدرب ريال بيتيس كيكو سيتين على رغبة داني سيبايوس بالعودة لفريقه السابق بظل قلة مشاركاته مع ريال مدريد هذا الموسم.

ولم يحصل سيبايوس على أكثر من 186 دقيقة بالليغا هذا الموسم بواقع 6 مشاركات من بينها مشاركتين فقط كأساسي ورغم تسجيله ثنائية بمرمى آلافيش إلا أن زيدان بقي مصراً على موقفه بعدم إعطاء اللاعب أي ثقة.

واستبعد زيزو لاعب الوسط من قائمة الفريق بالعديد من مباريات الليغا مؤخراً وهو ما زاد من حزن اللاعب الذي يتطلع للعب عدد دقائق أكبر هذا الموسم.

مدرب بيتيس تحدث عن إمكانية عودة سيبايوس بالقول “لقد أظهر حبه لهذا النادي دائماً، لا شيء مستحيل نحن نحاول ضمه، بيتيس مستعد لتقديم يد المساعدة وهو يرغب بالقدوم إلينا”.

وتابع سيتين “سيبايوس كان متشوق للعب أكثر مع قرب كأس العالم لكنه لن يحصل على فرصة هناك ما لم يلعب، هذه 5 أشهر مهمة لتحديد حياتك ومستقبلك وعلينا التحدث عن هذا، لن يكون سهلاً أن تدخل قائمة إسبانيا لذا عليك أن تلعب”.

وأظهرت أندية عديدة اهتمامها باللاعب الصيف الماضي قبل أن يختار الانتقال لريال مدريد لكن زيدان لم يأبه كثيراً لذلك وواصل سعيه للاعتماد على أسماء أخرى دون إعطاء فرص كبيرة للاعب الفائز بجائزة أفضل لاعب بأمم أوروبا \تحت 21 عاماً\ الصيف الماضي.

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