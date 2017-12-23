سيرجي روبيرتو يطلق تصريح صادم لريال مدريد

أعترف الإسباني سيرجي روبيرتو لاعب فريق برشلونة، أنه يشعر بالراحة دائماً عندما يلعب في سانتياغو برنابيو معقل ريال مدريد خلال مباريات الكلاسيكو.

وحقق برشلونة الفوز على ريال مدريد بثلاثية نظيفة اليوم السبت في المباراة التي أقيمت على سانتياغو برنابيو في الجولة الـ17 من الليغا.

ونقلت صحيفة موندو ديبورتيفو الاسبانية تصريحات سيرجي روبيرتو الذي قال:إنه ملعب أشعر فيه بالراحة دائماً، لقد لعبت في هذا الملعب لأول مرة في دوري أبطال أوروبا.

وأضاف:هذا الملعب يجلب الكثير من الذكريات الجيدة وآمل أن تستمر على هذا النحو، من اللطيف أن تفوز على منافسك الأبدي في ملعبه وتذهب للعطلة ، الجميع سعداء.

وعن المباراة ، قال:في الشوط الأول كان لدينا معاناة أكثر، كانوا يهاجمون مع العديد من اللاعبين ويملكون تركيزًا عاليًا لكننا تمكنا من الدفاع بشكل جيد وتير شتيغن عمل جيداً.

وأردف قائلا:الشوط الثاني كان أكثر راحة لنا، بالإضافة إلى أن الطرد ساعدنا والنتيجة أعطتنا الهدوء.

وعن تفاصيل الهدف الأول الذي سجله لويس سواريز بتمريرة سحرية منه ، قال:خرجنا بالكرة وسار بها راكيتيتش، كنت على الجانب ورأيت لويس سواريز قادمًا، حاولت وضع الكرة من بين المدافعين، وصلت له فهو مهاجم جيد ووضعها في المرمى.

وأختتم سيرجي روبيرتو حديثه قائلاً::لا تنتظر مطلقا الفوز بهذا الشكل في ملعب غريمك.. المباراة كانت تعني الكثير بالنسبة لهم لأن الفارق سيتسع في حالة خسارتهم بشكل كبير.