سيميوني: لوكاس وساؤول سيصبحان من الأفضل في العالم

أكد الأرجنتيني دييغو سيميوني لنادي أتليتكو مدريد الإسباني على أن الثنائي لوكاس هيرنانديز وزميله ساؤول نيغويز سيكونان من الأفضل في العالم خلال السنوات المقبل.

وتابع سيميوني في تصريحات تنقلها صحيفة موندو ديبورتيفو الكتالونية: لوكاس هيرنانديز هو نموذج واضح للعمل مع الفريق الأول في الفترة الماضية بعد صعوده من مرحلة الشباب.

وتابع: اتوقع أن يتواجد لوكاس في مصاف الكبار بخطوط الدفاع بالعالم قريباً وهو نفس الأمر الذي أراه لساؤول نيغويز على الرغم من خروجه للإعارة ولكنه تألقه أجبرنا على عودته إلى الفريق مرة أخرى.

وأنهى تصريحاته: اعتقد أن البدايات لجميع اللاعبين لا تكون جيدة لذلك يجب أن نمنحهم الفرصة كاملة حتى يكتسبون الثقة في ظل المنافسات الشرسة على جميع البطولات.