سيميوني يكيل المديح لكوتينيو

أكد الأرجنتيني دييجو سيميوني، مدرب أتلتيكو مدريد، اليوم الاثنين، أن ضم البرازيلي، فيليب كوتينيو، إلى برشلونة يجعل الليجا أكثر قوة، مشيرا إلى أنه يمثل “خطوة مهمة” للبارسا خلال هذا الموسم.

وقال في مؤتمر صحفي عقب مران اليوم: “نركز حاليا في كأس ملك إسبانيا.. ونريد أن نمضي إلى الأمام في المباراة المرتقبة غدا أمام لييدا”.

وتابع: “من المهم والجيد أن يملك الشخص احتمالية ضم لاعبين مهمين مثل كوتينيو، الذي بالرغم من أنه لن يتمتع بفرص المنافسة في التشامبيونزليج هذا الموسم لكنه سيجعل الليجا أكثر قوة”.

وذكر مدرب الأتلتي أن “كوتينيو يمثل خطوة مهمة للغاية لبرشلونة في ظل التميز الذي يتمتع به”.

ويحلق برشلونة في صدارة الليجا منفردا برصيد 48 نقطة بفارق 9 نقاط عن أقرب ملاحقيه أتلتيكو مدريد

