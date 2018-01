شرطان من ليفربول للموافقة على بيع كوتينيو

يبدو أن نادي ليفربول الإنجليزي في طريقه للموافقة على رحيل اللاعب فيليب كوتينيو صانع ألعاب ونجم الفريق عن ملعب آنفيلد رود من أجل الانضمام إلىنادي برشلونة الإسباني خلال فترة الإنتقالات الشتوية الحالية.

صحيفة “سبورت” الإسبانية تقول أن إدارة نادي الميرسيسايد قد أظهرت مرونة كبيرة في الفترة الأخيرة من أجل بيع اللاعب الدولي البرازيلي، على عكس ما حدث في الصيف الماضي، حيث رفض النادي نهائياً فكرة التفاوض حول رحيله عن الأنفيلد

تقارير صحفية بريطانية تقول أن إدارة ليفربول مستعدة من أجل التوصل لاتفاق مع إدارة النادي الكاتالوني بشأن إنتقال كوتينيو إلى ملعب كامب نو، لكنها وضعت شرطين من أجل إتمام هذا الاتفاق.

وذكرت تلك التقارير أن الشرط الأول هو وصل عرض ضخم من إدارة البلاوغرانا يُمكنه تلبية مطالب ليفربول المادية لإتمام تلك الصفقة التي قد تصل قيمتها إلى الـ150 مليون جنيه استرليني.

أمَّا الشرط الثاني الذي ترغب إدارة ليفربول في تنفيذه من جانب برشلونة لإتمام صفقة إنتقال كوتينيو إلى ملعب كامب نو، فهو أن يقبل برشلونة بإبقاء البرازيلي مع الريدز حتى نهاية الموسم الحالي لينتقل إلى كامب نو في موسم 2018-19.

هذا الأمر سيكون مُرضياً للغاية بالنسبة للناديين واللاعب صاحب الـ25 عاماً أيضاً والذي ستسنح له الفرصة في استكمال مسيرته مع الريدز في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم والعمل مع البلاوغرانا في موسم جديد منذ بدايته.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.