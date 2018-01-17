شقيقة رونالدو تواسي أخيها برسالة مؤثرة على “انستغرام”

وجهت المغنية كاتيا أفيرو شقيقة البرتغالي كريستيانو رونالدو، أفضل لاعب في العالم، رسالة إلى شقيقها تدعمه فيها وترد على منتقديه، فى ظل فترة القحط التي يمر فيها مع ريال مدريد الاسباني، فيما أشارت تقارير إلى إمكانية عودته إلى مانشستر يونايتد الإنجليزي، ونشرت كاتيا في صفحتها على موقع “انستغرام” صورة لرونالدو وهو في وضع الانحناء بقميص ريال مدريد، علقت عليها “عندما كنت بعمر الثانية عشرة ووصلت الى لشبونة غارقا في الدموع والآمال، قالوا إنك مجرد طفل من ماديرا، في أقل من خمس سنوات أصبحت مع الفريق الأول في سبورتينغ”، وتابعت “بعد مبارياتك الأولى مع الفريق الأول، قالوا إنك مجرد لاعب ماهر آخر، لكن بعد أشهر قليلة وقعت مع مانشستر يونايتد”، وتابعت أفيرو “عندما وصلت إلى إنجلترا، قالوا إنك لاعب واعد، فسجلت 118 هدفا في 6 مواسم، وبعدما تعاقد معك ريال مدريد، قالوا إنك مجرد اسم لبيع القمصان. منذ عام 2009، سجلت 422 هدفا في 418 مباراة، ولقد حطمت تقريبا كل الأرقام القياسية المتاحة في النادي”.

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