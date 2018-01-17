شوستر: “مشكلة زيدان أنه يخاف من رونالدو”

وتجدر الإشارة إلى أن المدرب السابق لريال مدريد خلال موسم 2007-2008، بيرند شوستر، أكد أن زيدان عليه أن يتمتع بالشجاعة في التعامل مع لاعبه الدولي البرتغالي كريستيانو رونالدو، وصرح شوستر: “زيدان يعي تمامًا الحالة السيئة التي يعيشها البرتغالي كريستيانو رونالدو، وبالتأكيد يفكر في منحه الراحة ولو قليلا ولكنه لا يعلم كيف يقول له ذلك”، وقال شوستر: “رغم الانتقادات القاسية التي يتعرض لها زيدان لكن عليه أن يركز فقط في عمله، بالنسبة لي، المشكلة الرئيسية التي يعاني منها ريال مدريد هذا الموسم هي قلّة الأهداف”، وتابع المُدرب الألماني الشهير: “عندما يعتقد لاعبٌ بأن لاعباً آخر لا يمرر الكرة له لأن لديه شيءٌ ضده، فهذا أمرٌ خطير، ويدقّ ناقوس الخطر. على المدرب أن يتدخّل”، وأضاف شوستر: “أنا واثقٌ أن ريال مدريد سيستيقظ وسيُنهي الدوري في المراكز الثلاثة الأولى”.

مدربون بالجملة سيخلف أحدهم زيدان

يبقى أنه في ظل كل هذه الأوضاع السيئة، بدأ ـ على ما يبدو ـ الرئيس فلورنتينو بيريز، في البحث عن خليفة لمدربه الفرنسي، وقد طرحت وسائل الإعلام أسماء خمسة مدربين مرشحين بقوة لتعويض زيزو، وهم أنطونيو كونتي الذي أصبح قريباً من الملكي في ظل كثرة المشاكل التي واجهها مع إدارة تشيلسي إلى جانب فشلها في التعاقد مع اللاعبين الذين طلبهم المدير الفني الإيطالي، ووجوده متاحاً قد يحفز فلورينتيو بيريز إلى التعاقد معه في حال رحيل زيدان في ظل امتلاكه خبرة كبيرة أوروبية والتي ستضيف كثيراً إلى الريال، كذلك لوران بلان الذي قد يخلف زميله السابق في منتخب فرنسا في تدريب الريال، فلاعب مانشستر يونايتد السابق يمتلك سجلاً تدريبياً جيداً حيث أنه قاد بوردو للتتويج بلقب الدوري الفرنسي في موسم 2008/2009 كما أنه كان المدير الفني لفريق باريس سان جيرمان في 3 مواسم إلى جانب قدرته في التعامل مع النجوم الكبار، هذا دون أن ننسى أيضا كل من البرازيلي روجيريو ميكالي وهو الاسم الأصعب في هذه القائمة في ظل رغبة بيريز الدائمة في التعاقد مع الأسماء الكبيرة واللامعة إلى جانب ضعف سيرته الذاتية مقارنة بكل الأسماء الأخرى، والألماني خواكيم لوف الأكثر تداولاً حيث ارتبط كثيراً بتدريب الريال في ظل إمكانياته التدريبية الجيدة، وأخيرا أليغري الذي لا يعيش فترة جيدة مع جوفنتوس في الوقت الحالي .





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