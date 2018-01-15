شوستر يبرز مشكلة زيدان مع كريستيانو رونالدو

دافع الألماني بيرند شوستر، اللاعب والمدرب السابق لنادي ريال مدريد، عن الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني للنادي الملكي الذي يعاني من الانتقادات الكثيرة في وسائل الإعلام مؤخرًا، بسبب النتائج السيئة للمرينغي.

وقال شوستر في تصريحات نقلتها صحيفة “أس” الإسبانية: “على زيدان تغيير خططه وأفكاره.. حتى لو واجه انتقادات، عليه أن يواصل عمله”.

وأضاف: “زيدان يعي تمامًا الحالة السيئة التي يعيشها البرتغالي كريستيانو رونالدو، وبالتأكيد يفكر في إراحته ولو قليلا ولكنه لا يعلم كيف يقول له ذلك”.

وتابع: “بالنسبة لي، المشكلة الرئيسية في ريال مدريد هذا العام هي عدم تسجيله للأهداف، عليك أن ترى سبب هذه النتائج قبل أن تفكر في تغيير المدرب، خاصة أنه يخلق جوًا جيدًا في غرف الملابس”.

وأعرب شوستر عن ثقته في ريال مدريد هذا الموسم وقال: “أنا واثق في الفريق، سوف يعمل من جديد وسينهي الدوري في المراكز الثلاثة الأولى”