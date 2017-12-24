صحافة مدريد: نُريد مهاجم مثل سواريز

حالة من الغيرة انتابت صحافة العاصمة الإسبانية مدريد بسبب تألق المهاجم الأوروغوياني لويس سواريز بقميص برشلونة بينما يعاني المهاجم الفرنسي كريم بنزيمة في صفوف ريال مدريد في الموسم الحالي.

وتمكن برشلونة من تحقيق الفوز بثلاثة نقاط كاملة في الكلاسيكو بثلاثية لويس سواريز وليونيل ميسي وأليكس فيدال.

ونال كريم بنزيمة انتقادات قاسية وصلت إلى صفارات جماهير ملعب سانتياغو برنابيو اعتراضا على أداء اللاعب المتواضع في المواجهات الحاسمة في الموسم الحالي.

ولم يسجل كريم بنزيمة سوى هدفين فقط في الدوري الإسباني في الموسم الحالي على الرغم من وصولنا للجولة الـ17 من المسابقة

وذكرت صحيفة “ماركا” نحن نلعب بـ10 لاعبين في الميدان كلما شارك بنزيمة بشكل أساسي يشعر المدرديستا أن الفريق منقوصا في العدد بينما لويس سواريز أصبح في سِجله 3 أهداف بالبيرنابيو خلال 5 مُباريات، ما يحتاجه ريال مدريد هو لاعب في الهجوم مثل لويس سواريز.

اللاعب الأوروغوياني الدولي سجل 5 أهداف في 4 مباريات في شهر ديسمبر الحالي وأحرز هدفه رقم 70 في الليغا في شباك ريال مدريد في بيرنابيو.

ما يزيد من معاناة ريال مدريد ليس فقط تألق لويس سواريز بقميص برشلونة بل تواجد لاعبين على دكة البدلاء بقيمة ماركو أسينسيو وغاريث بيل ولوكاس فاسكيز وإيسكو من أجل مشاركة المهاجم الفرنسي.