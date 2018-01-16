طلب رسمي من نجوم ريال مدريد إلى زيدان

يرفض المُدرب الفرنسي “زين الدين زيدان” التعاقد مع لاعبين جدد في فترة الانتقالات الشتوية الجارية وهو ما أعلنه من خلال العديد من المؤتمرات الصحافية.

زيدان أكد ثقته الكاملة في قدرات لاعبيه وعدم حاجته لإضافة عناصر جديدة للفريق على الرغم من تدعيم المنافس الأبرز برشلونة صفوفه بلاعبان بقيمة فيليب كوتينيو وييري مينا.

ووفقا لبرنامج “تشيرنغيتو” الإسباني الشهير قال الصحافي “إدواردو إيندا” أن مجموعة من نجوم ريال مدريد طالبت الاجتماع مع المدرب الفرنسي زين الدين زيدان لنقل رغبة الفريق في التعاقد مع مهاجم جديد في فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

لاعبين بقيمة سيرخيو راموس ومارسيلو وإيسكو وأسينسيو طلبوا من زيدان ضرورة الأسراع للتعاقد مع لاعب في خط المقدمة يمكنه تحويل أنصاف الفرص إلى أهداف في ظل تراجع الفريق من الناحية التهديفية في الفترة الماضية.

وكان ريال مدريد قد سقط أمام فياريال بهدف نظيف في برنابيو ولم يتمكن نجوم فريق زيدان من التسجيل على الرغم من اتاحة 29 فرصة تهديف للفريق الأبيض الإسباني في اللقاء.

ويرتبط ريال مدريد بضم الأرجنتيني “ماورو إيكاردي” وفقا لصحيفة “كوريرى” الإيطالية في صفقة قد تصل قيمته إلى 120 مليون يورو وهي قيمة كسر عقد صاحب الـ18 هدفا في الدوري الإيطالي هذا الموسم مع فريقه إنتر ميلان.

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