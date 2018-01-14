طلب من ميسي إلى برشلونة

أكدت شبكة “ديفنسا سنترال” الإسبانية أن اللاعب الأرجنتيني الدولي ليونيل ميسي لا يحبذ فكرة تعاقد ناديه مع الفرنسي الشاب أنتوان غريزمان من صفوف أتلتيكو مدريد في الصيف المقبل.

ويدرس برشلونة دفع 100 مليون يورو في الصيف المقبل من أجل كسر تعاقد غريزمان مع فريق ملعب الواندا ميترو بوليتانو.

ويرى ليونيل ميسي من جانبه أن مواطنه باولو ديبالا يناسب برشلونة أكثر من اللاعب الفرنسي أنتوان غريزمان من الناحية الفنية.

تواجد غريزمان قد يؤثر على مشاركة لويس سواريز في التشكيلة الأساسية للمدرب آرنيستو فالفيردي بينما باولو ديبالا يجيد اللعب في أكثر من مركز ويمكنه صناعة وتسجيل الأهداف واستلام الكرة في منطقة الوسط وهو ما دفع ليونيل ميسي لتقديم النصيحة لبرشلونة.

من جانبه رحب ديبالا بفكرة اللعب في صفوف برشلونة في ظل كثرة الخلافات بين اللاعب ومدربه الحالي ماسيمو أليغري في يوفنتوس.

ويحتاج برشلونة لأكثر من 120 مليون يورو من أجل اقناع يوفنتوس على فكرة بيع ديبالا في الصيف المقبل.