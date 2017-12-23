عوار في التشكيلة المثالية لمفاجآت الليغ 1

واصل الشاب الفرانكو جزائري في نادي ليون الفرنسي حسام عوار حصد الثناء من الإعلام الذي أشاد كثيرا بهذه الموهبة الصاعدة في سماء الكرة الفرنسية والعالمية، وجاءت الإشادة هذه المرة من مجلة فرانس فوتبال التي وضعت اسم عوار ضمن التشكيلة المثالية للاعبين الذين كانوا بالفعل مفاجأة مرحلة الذهاب من الليغ 1 بعد أن تمكن صاحب 19 سنة من حجز مكان دائم له في تشكيلة المدرب برونو جينيزيو، من خلال المشاركة في 13 لقاء وتسجيل 3 أهداف منها ثنائية إضافة إلى تقديم تمريرتين حاسمتين مع مستوى كبير جدا جعله يدخل دائرة اهتمام أندية كبيرة جدا.

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