غاتوزو يدافع عن مهاجمه

أوضح جينارو غاتوزو، المدير الفني لميلان، رأيه في أداء فريقه، بعد الفوز على كروتوني بهدف دون رد، اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الـ20 من الدوري الإيطالي.

وقال غاتوزو، في تصريحات لشبكة “بريميوم سبورت” الإيطالية: “أعتقد أن الفريق قدم مباراة جيدة لمدة 70 دقيقة، كنا قريبين من تسجيل الهدف الثاني، ولكن تقنية الإعادة التلفزيونية ألغت الهدف.. وقعنا في بعض الأخطاء أيضًا، لكن الفريق يتحسن”.

وعن معاناة خط الهجوم، قال: “كروتوني يذكرني بدانييلي ماسارو، نحن نخلق الكثير من الفرص، علينا أن نستمر في هذا الطريق، لقد قمنا بالاستقرار على هذه الخطة، وسنعرف ما إذا كان بإمكاننا، تغيير شيء في المستقبل”.

وحول رأيه في مهاجم الفريق، نيكولا كالينيتش، الذي يتعرض لانتقادات الجماهير، رد جاتوزو: “لا أستطيع أن أحكم على صافرات الاستهجان الموجهة ضده، لكننا بحاجة إلى جميع اللاعبين، والجماهير عليها أن تدعمه، لقد عمل لمدة يومين، لكي يسترجع لياقته في المركز التدريبي، وهو يتصرف بأسلوب جيد”.

