غارديان تمنح ميسي لقب الافضل

قامت صحيفة الغارديان البريطانية بإختيار قائمة تتكون من أفضل مائة لاعب في العالم خلال العام الحالي.

وقام عدداً كبيراً من خبراء كرة القدم والمدربين من 63 بلداً بإختيار افضل اللاعبي خلال عام 2017 وذلك حسب أداؤهم وما قدموه رفقة انديتهم خلال العام.

وشهدت لجنة التحكيم الخاصة بالإختيارات تواجد مجموعة عظيمة من أبرز نجوم الكرة ابرزهم البرازيلي رونالدو والمقلب بالظاهرة بالإضافة للارجنتيني هيرنان كريسبو وهافيير زانيتي وباتريك أندرسون ولوكا أنتونيني وغيرهم من النجوم.

وعلى عكس جميع التوقعات تم إختيار الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم نادي برشلونة الإسباني كأفضل لاعباً في العالم خلال العام الجاري ويأتي خلفه البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم نادي ريال مدريد الإسباني والذي تُوج منذ بضعة اسابيع بجائزة الكرة الذهبية كأفضل لاعباً في العالم.

ويأتي خلفهم البرازيلي نيمار جونيور لاعب نادي باريس سان جيرمان الفرنسي والذي تواجد بالقائمة النهائية لجائزة الكرة الذهبية ايضاً.

وكان البرتغالي كريستيانو رونالدو قد تم إختياره كأفضل لاعباً بالعالم حسب إختيارات الصحيفة البريطانية المرموقة خلال عام 2016.

وكان ميسي قد قاد برشلونة للفوز بمباراة الكلاسيكو الأخيرة على حساب ريال مدريد ويتصدر ايضاً قائمة جدول ترتيب هدافي البطولة هذا الموسم برصيد 15 هدفاً.

كما قاد البرتغالي كريستيانو رونالدو ناديه للتتويج ببطولة كأس العالم للأندية الأخيرة على حساب نادي غريميو البرازيلي منافس النادي الملكي بالمباراة النهائية.

وفيما يلي قائمة العشرة الأوائل كأفضل لاعبي العالم حسب إختيارات صحيفة الغارديان:

1- ليونيل ميسي

2- كريستيانو رونالدو

3- نيمار جونيور

4- كيفين دي بروين

5- هاري كين

6- لوكا مودريتش

7- روبيرت ليفانوفيسكي

8- كليان مبابي

9- توني كروس

10 – إيدين هازارد