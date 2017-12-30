غالتيي مدرب جديد لبن زية وبهلولي في ليل

قدم نادي ليل الفرنسي أمس الجمعة مدربه الجديد كريستوف غالتي لوسائل الإعلام، غالتي كان قد اتفق في وقت سابق مع إدارة ليل ليخلف المدرب الأرجنتيني مارسيلو بيلسا وبهذا ستكون كتيبة اللاعبين الجزائريين في نادي ليل مضطرة للعمل مع مدرب جديد، بن زية وبهلولي سيعملان على إقناع غالتي بمنحهما مكانا أساسيا، كما كان عليه الحال مع المدرب السابق فيما سيعمل فرج وبوخلدة على إقناعه وهما الذين لم يحصل على أي فرصة مع المدرب السابق، يشار إلى أن المواهب الجزائرية في نادي ليل كلها بارعة فنيا وتجيد المراوغة وهي صفة كان يفضلها بيلسا .

بورقعة-ع

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