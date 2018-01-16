غلام يتلقى الضوء الأخضر للعودة للتدريبات

حدث ما كان متوقعا وتجاوز لاعب الخضر فوزي غلام الاختبارات التي أقيمت له أمس الاثنين في عيادة فيلا ستيوارت في روما، فوزي حضر صباح أمس رفقة زميله ميليك وطبيب الفريق دي نيكولا، حيث خضع لفحص شامل من طرف الطبيب مارياني الذي أجرى له الجراحة وعطفا على ذلك منحه الضوء الأخضر من أجل العودة، للتدريبات وذلك قد يكون اليوم الثلاثاء أو غدا الأربعاء على أقصى تقدير .

طبيب نابولي:” غلام جاهز للعودة للتدريبات الجماعية”

بعد خروج الدولي الجزائري وزميله أركاديوز ميليك من عيادة “فيلا ستيوارت ” أدلى طبيب نابولي بتصريحات تكلم فيها عن الجزائري وعودته وفي هذا الشأن قال:” غلام على ما يرام، الاختبارات التي خضع لها تجاوزها بكل روعة، هو الآن جاهز بدنيا وأيضا نفسيا يمكنه العودة للتدريبات الجماعية مع الفريق في أي لحظة” .

“عودة غلام للتدريبات لا تعني عودته للمنافسة”

دي نيكولا أكد بعد ذلك أن عودة غلام للتدريبات لا تعن عودته للمنافسة وقال: “غلام لن يقوم بعمل بدني كبير سيبدأ بشكل لطيف على أن يرفع من حجم العمل تدريجيا، أعتقد أنه وميليك بحاجة لمائة يوم من أجل العودة لكامل مستواه” ويعتقد أن دي نيكولا كان يقصد ميليك فقط في حديثه عن حاجته لمائة يوم لأن مائة يوم أكثر من ثلاثة أشهر وهي مدة طويلة جدا للاعب عاد بقوة مثل غلام .

“نأمل أن يكون فوزي قادرا على المشاركة في لقاء للايبزيغ”

ما يؤكد ربما أن دي نيكولا لم يكن يقصد غلام في حديثه عن حاجة اللاعب لمائة يوم من أجل العودة هو حديثه عن إمكانية المشاركة في لقاء لايبزيغ والذي سيقام في فيفري المقبل فقط وفي هذا الشأن قال:” آمل أن يكون غلام جاهزا للقاء لايبزيغ في الدوري الأوروبي ( سيقام بعد شهر من الآن ) وأنا صراحة مقتنع بقدرته على العودة لكن علينا أن نكون حذرين لأن أي إصابة مهما كانت خفيفة ستؤخر عودته” .

عودة غلام تبهر مدربه ساري الذي يصفه ” بغير الآدمي ”

أدلى مدرب نابولي ماوريسيو ساري أمس الاثنين بتصريحات أتى في جزء منها على ذكر الجزائري، ساري وفي تعليقه على عودة غلام في ظروف قياسي قال:” غلام ليس إنسانا عاديا أعتقد أنه ليس من طينة البشر العاديين ” وعانى غلام من قطع كامل في الرباط الصليبي، وهي إصابة تستلزم الغياب لستة أشهر على الأقل لكنه عاد في ظرف شهرين فقط وهو أمر غير منطقي وغير مفسر “.

إدارة جوفنتوس ستعود لطلب غلام بعد شفائه

إذا كان خبر غلام فمرحا جدا لإدارة ومدرب نابولي فإنه قد يشكل لهم بعض الصداع، حيث كشفت تقارير أمس أن إدارة جوفنتوس ستقدم عرضا جديدا لنظيرتها من نابولي بشأن غلام، موقع “سبازيو جي” المقرب من جوفنتوس قال أن العرض سيفوق الـ35 مليونا بقليل لكن الغريب أنه اعترف أنه لن يكون كافيا حتى لو دفعت إدارة السيدة العجوز أكثر بكثير، حيث يعرف ماروتا أن الرئيس دي لاورنتيس يرفض التعامل معه لكنه على كل حال سيقوم بمحاولة أخيرة من أجل ضمه .

عزوز.ب

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