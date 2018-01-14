غلام يحل غدا بروما من أجل القيام بفصح ربما يكون نهائي

أعلن نادي نابولي الإيطالي أن لاعبه الجزائري فوزي غلام سيحل غدا الإثنين بالعاصمة الإيطالية روما للقاء البروفيسور مارياني الذي أجرى له عملية جراحة قبل شهرين من الآن، التقارير قالت أن البروفيسور مارياني سيقوم بفصح ربما يكون نهائي لغلام بعد أن تتعافى بشكل كبير من إصابته، حيث سيتأكد من إصلاح التلف الواقع في أربطة الركبة وفي حال ما إذا تأكد من ذلك فإنه سيمنحه الضوء الأخضر للعودة للتدريبات .

إدارة نابولي تأمل في عودة سريعة لفوزي

في انتظار التأكد من شفاء غلام من عدمه يأمل المدرب ساري ومعه الإدارة أن تكون زيارة غلام لورما ولفيلا ستيورات هي الأخيرة له، حيث يأمل غانتولي أن يشفى غلام ما يعني أنه لن يكون مضطرا لدخول السوق الشتوية لشراء ظهير أيسر كما أنه سيكون سعيدا بعودته من المنظور الفني، لأن غلام لاعب كبير ووازن في الفريق ومنذ غيابه أصبحت الجهة اليسرى نقطة ضعف بعد أن كانت نقطة قوة .

ساري لا يريد التسرع في إعادته ويخشى من انتكاسة قد تكلفه الكثير

إلى ذلك كشفت شبكة سكاي سبور أن التفاؤل السائد في مدينة نابولي غير مبرر، فحتى لو قرر الطبيب مارياني إعادة غلام وهو أمر ليس أكيد بعد فإن المدرب ساري لن يتسرع في إعادته وسيعمل على الرفع من حالته البدنية للدرجة، التي تسمح له بمقارعة كبار القارة والكالشتيو، وهو أمر يؤكد أن عودة فوزي لن تكون سريعة وربما ستتأجل إلى غاية النصف الثاني من فيفري، وكانت بعض التقارير الإيطالية المتحمسة قد كتبت عن أن عودة غلام ربكما تكون قبل نهاية الشهر الحالي وهو أمر صعب التحقيق .

لا غازيتا ديلو سبور: ” دي لاورنتيس توقف نهائيا عن البحث عن ظهير أيسر”

كشفت أمس صحيفة لا غازيتا ديلو سبور” الإيطالية أن إدارة نابولي توقفت بشكل مفاجئ عن البحث عن ظهير أيسر، فبعد أن ارتبط الفريق بعديد اللاعبين وقام المدير الرياضي غانتولي بالتفاوض مع عدة أندية جمد الرئيس دي لاورنتيس كل هذه المفاوضات ما يعني أن عودة غلام باتت قريبة، وقالت لا غازيتا أن إدارة نابولي لا تريد صرف الملايين على لاعب ربما يلعب أقل من شهر لذلك ستنتظر فوزي حتى عودته عوض شراء لاعب سيركن للدكة، وسيعمل المدرب ساري إلى حين عودة فوزي مع ماريو ريو الذي وإن قدم مستويات طيبة إلا أنه لم يكن بنفس مستوى الجزائري .

خاليدو كوليبالي: ” أرشح غلام ليكون قائدا مستقبليا لنابولي”

أدلى الدولي السنغالي ولاعب نابولي خاليدو كوليبالي بتصريحات لصحيفة “إل ماتينو” تكلم فيها عن عديد الجوانب، كوليبالي تطرق إلى بعض زملائه اللاعبين ومن بينهم صديقه المقرب فوزي غلام، لاعب نابولي أشاد كثيرا بغلام وبقدراته الفنية وأكد افتقاد الفريق إليه، كما ألمح لبقاء فوزي لأطول فترة ممكنة في ناديه الحالي حين قال أنه يرشحه ليكون القائد المستقبلي للفريق، ويعتبر كوليبالي أقرب أصدقاء غلام ودائما ما يكون خلفه خاصة في فترة غيابه وإصابته، حيث وضع عديد التغريدات التي شجع فيها زميله .

بورقعة- ع