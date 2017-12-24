غوارديولا: أغويرو هو أسطورة السيتي

أثنى بيب غوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي الإنكليزي على أداء سيرخيو أغويرو مهاجم الفريق الذي سجل الهدف رقم 101 في مشواره مع النادي الإنكليزي في شباك بورنموث.

وقال غوارديولا في تصريحات نقلتها توتو ميركاتو الايطالية: أتفهم جيدا أن اللاعبين الكبار غاضبون بسبب عدم مشاركتهم بصفة مستمرة ولكن أعتقد أن غابرييل خيسوس وبرناردو سيلفا وغيرهم بحاجة إلى اللعب أيضا والأهم من ذلك أن يحترم كل منهم الآخر.

وأضاف مدرب السيتي: سعيد بما يقدمه أغويرو وما سيقدمه أيضا إنه أسطورة مانشستر سيتي وسيحسم مستقبله في الحياة وفي كرة القدم