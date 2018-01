غوارديولا: كوتينيو غير عادي.. وتدريب نجم مانشستر سيتي “شرف”

عبر مدرب مانشستر سيتي، الإسباني بيب غوارديولا، عن سعادته بتجاوز عقبة بيرنلي، ضمن كأس الاتحاد الإنجليزي، بعد الفوز عليه بنتيجة 4-1.

وقال غوارديولا في تصريحاته بعد المباراة، والتي نقلتها صحيفة سبورت الكتالونية “ما فعله بيرنلي خلال الموسم يستحق الكثير من الإشادة، لا أعتقد أننا لعبنا بشكل سيئ، ربما في الشوط الأول كانت تنقصنا بعض الحدة في الهجوم”.

وأضاف “كنا نريد الاستمرار في هذه المسابقة المرموقة، وهذه المواقف ستفيدنا، لأننا سنواجه مثلها في دوري الأبطال بعد شهر”.

وبالحديث عن مهاجم الفريق سيرجيو أغويرو قال “أول هدفين كانا رائعين، سواء التمريرة أو الإنهاء، بالنسبة لي، إنه شرف كبير أن أدربه، أتفهم أن يكون حزينًا عندما لا يلعب، إن أردنا الفوز بشيء ما هذا العام، والأعوام المقبلة، فإن تواجد أغويرو أمر لا بد منه”.

ولم يرغب غوارديولا أن يجري أي مقارنة بين فريقه الحالي والفرق التي دربها في الماضي، غير أنه أكد “لا يمكنك تحقيق ما أنجزناه حتى الآن، إلاّ إن كنت تمتلك القوة الذهنية الكافية”.

وأنهى المدرب الكتالوني تصريحاته بالرد على سؤال حول صفقة انتقال نجم ليفربول، فيليب كوتينيو، إلى برشلونة بقوله “بحسب ما أعرف، هو ما زال لاعبًا في ليفربول، ولكن إن تحدثنا عن المهارة، فهو غير عادي”.

