غوارديولا يعقد اجتماعا عاجلا مع إدارة مانشستر سيتي

قالت تقارير صحفية إنجليزية مساء اليوم الإثنين، إن الإسباني بيب غوارديولا المدير الفني لنادي مانشستر سيتي الإنجليزي، سيجتمع مع إدارة ناديه بشكل عاجل.

وأكدت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية أن “بيب” سيجتمع مع فيران سوريانو المدير التنفيذي للفريق، بالإضافة إلى بيغرستين المدير الرياضي، من أجل بحث سبل المضي قدمًا في صفقة ضم اللاعب أليكسيس سانشيز.

وتشير الأنباء إلى اهتمام نادي مانشستر يونايتد بالتعاقد مع الجناح التشيلي في حال لم يتم التوصل لاتفاق بين آرسنال ومانشستر سيتي، الذي يعتبر أبرز المهتمين بضمه منذ الصيف الماضي.

ولا ينوي مانشستر سيتي دفع أكثر من 20 مليون جنيه إسترليني للاعب، الذي ينتهي عقده مع آرسنال نهاية الموسم الحالي، لكن مانشستر يونايتد على استعداد لتقديم 35 مليونا، إضافة لراتب فلكي يصل إلى 400 ألف جنيه إسترليني أسبوعيًا.

وكان آرسين فينغر المدير الفني لآرسنال الإنجليزي، أكد أمس أن مستقبل لاعبه الدولي التشيلي سوف يتحدد خلال اليومين المقبلين.