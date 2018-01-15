غويري يظهر للمرة الثالثة هذا الموسم

في سن الـ17 فقط سجل المهاجم الجزائري أمين غويري مشاركته الثالثة في الدوري هذا الموسم، حيث استعان به مدرب ليون برونو جينيزيو بديلا في لقاء أنجي أمس الأحد بديلا بداية من الدقيقة السبعين، ولو أن دخوله لم يكن مؤثرا، إلا أن مجرد التواجد في المجموعة والمشاركة أمر مفرح لشاب قادم بقوة، لحساب نفس اللقاء شارك الجزائري الآخر حسام عوار أساسيا وقدم مردودا طيبا لكنه لم يكن كافيا لمساعدة فريقه على الخروج بأفضل من نتيجة التعادل، حيث انتهى اللقاء بهدف في كل شبكة .

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