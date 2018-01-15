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NANJING, CHINA - JULY 24: Amine Gouiri of Olympique Lyonnais reacts during the 2017 International Champions Cup football match between FC Internationale v Olympique Lyonnais at Olympic Sports Centre Stadium on July 24, 2017 in Nanjing, China. (Photo by Yifan Ding/Getty Images)

غويري يظهر للمرة الثالثة هذا الموسم

15 جانفي 2018 آخر الأخبار, الحدث, الدوري الفرنسي, المنتخب الوطني, ملاعب العالم 38 زيارة

 في سن الـ17 فقط سجل المهاجم الجزائري أمين غويري مشاركته الثالثة في الدوري هذا الموسم، حيث استعان به مدرب ليون برونو جينيزيو بديلا في لقاء أنجي أمس الأحد بديلا بداية من الدقيقة السبعين، ولو أن دخوله لم يكن مؤثرا، إلا أن مجرد التواجد في المجموعة والمشاركة أمر مفرح لشاب قادم بقوة، لحساب نفس اللقاء شارك الجزائري الآخر حسام عوار أساسيا وقدم مردودا طيبا لكنه لم يكن كافيا لمساعدة فريقه على الخروج بأفضل من نتيجة التعادل، حيث انتهى اللقاء بهدف في كل شبكة .

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