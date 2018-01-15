غيغز: من الغباء ألا تطلب نصيحة فيرجسون

كشف ريان غيغز، عن تلقيه نصيحة من السير أليكس فيرغسون، مدربه السابق في مانشستر يونايتد، قبل توليه قيادة منتخب ويلز، اليوم الاثنين، خلفًا لكريس كولمان.

وقال غيغز، في تصريحات نقلتها صحيفة “ميرور” البريطانية، عن حصوله على نصيحة فيرغسون: “سيكون من الغباء، ألا تحصل على شيء مثل هذا، إنه واحد من أعظم المدربين في التاريخ، لقد تحدثت معه، لكني أريد أن أكون مدربًا بطريقتي الخاصة”.

وتابع النجم الويلزي: “إنها لحظة فخر بالنسبة لي أن أقود المنتخب، أنا فخور، ومتحمس لأكون مدربًا لفريق يحصد الانتصارات، كل ما يمكنني القيام به، هو العمل من أجل الفوز، وطالما أنني أفوز، لن يكون هناك أسئلة وانتقادات”.

وأضاف: “أريد أن أجعل الفريق مثلما كان في اليورو، سأجعل الجميع فخورًا، لعبت للمنتخب 64 مباراة، وسأكون مدربًا كما كنت لاعبًا، مهنيًا، وسأحاول إعطاء كل شيء، والاستمتاع به”.

واختتم لاعب مانشستر يونايتد السابق، بقوله: “لسوء الحظ، لم نتأهل لكأس العالم، لكن من يستطيع أن ينسى ما فعلناه في اليورو، أريد أن أعود بالمنتخب إلى هناك، لا أستطيع الانتظار للعمل مع هؤلاء اللاعبين، أريد فريقًا مثيرًا وعدوانيًا، لا يتخلى عن الفوز أبدًا”.