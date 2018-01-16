غيلاس اجتمع مع مدرب غوزيتبي من أجل البت في مستقبله

كشفت تقارير تركية يوم أمس أن لاعب الخضر نبيل غيلاس قد اجتمع مع مدربه في غوزتيبي “تامر تونا” من أجل دراسة مستقبله، غيلاس وناديه متواجدون حاليا في مدينة أنطاليا السياحية من أجل التحضير للنصف الثاني من الموسم لكن يبدو أن غيلاس قد لا يلعبه نظرا لرغبة المدرب في بيعه، وكانت عديد التقارير قد أكدت في وقت سابق أن الإدارة اتفقت مع المدرب على إبقاء غيلاس لغاية نهاية الموسم لكن اجتماع يوم أمس يكون قد أخلط كل الحسابات .

الميركاتو مازال مستمرا وإدارة غوزتيبي ستبحث له عن فريق

بحسب صحيفة “فاناتيك” التركية فإن إدارة غوزتيبي ستعمل على إيجاد فريق لغيلاس في الفترة المقبلة، ولم تفسر فاناتيك أسباب هذا الانقلاب غير المبرر، ففي الوقت الذي بدأ فيه نبيل يستعيد ثقته وبدأ يتدرب بشكل شاق هاهي الإدارة تسعى لبيعه، إدارة غوزتيبي ومن دون شك تريد توفير الراتب الضخم، الذي يتقاضاه نبيل والذي قد يحول للاعبين آخرين أحسن منه وأحق .

أكهيسار سبور يعود لطلبه

دائما مع صحيفة فاناتيك، حيث كشفت أن الرغبة في بيع غيلاس ستسعد كثيرا إدارة نادي أكهيسار سبورن هذا الأخير رغب بقوة في ضم غيلاس وقدم له بعض العروض الرسمية لكن من دون أن ينجح في ضمه بعد أن علقت إدارة غوزتيبي عملية بيع نبيل لكن وما أنها عادت لوضعه على لائحة المغادرين فإنه أحق بضمه وستعمل بقوة على ذلك، وعبرت إدارة أكهيسار كثيرا عن رغبتها في ضم غيلاس وقيل لأنها قدمت أحسن العروض من دون الإشارة إلى أرقام محددة .

مازال مصابا ولم يشارك في أغلب لقاءات فريقه التحضيرية

بعيدا عن أخبار رحيله مازال الدولي الجزائري مصابا ومبتعدا عن تدريبات فريقه، حيث كشف الموقع الرسمي أن غيلاس يعمل من أجل العودة قريبا من دون أن يشير لتاريخ عودته بالتحديد، وأثرت إصابة غيلاس كثيرا عليه، حيث غيبته عن فترة التحضير وغيبته أيضا عن لقاءين وديين لفريقه وهو ما سيكون في غير صالحه لأنه كان بحاجة ماسة لهذه الفترة لإقناع مدربه بإعادته للتشكيل الأساسي .

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