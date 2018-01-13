فابريغاس يصف ميسي بالأفضل فى التاريخ

أكد الإسباني سيسك فابريغاس، لاعب تشيلسى الإنجليزي، أن فريقه قادر على إقصاء برشلونة من دور الـ16 لبطولة دوري أبطال أوروبا، لكنه حذر من أن “البلوغرانا” يحظى بين صفوفه بأفضل لاعب فى التاريخ، في إشارة للأرجنتيني ليونيل ميسي ،وقال فابريغاس، فى تصريحات نقلتها صحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية: “برشلونة فريق عظيم ولديه أفضل لاعب فى التاريخ، وهذا يجعله مخيفا دائماً، لكننا فريق كبير وجيد ولدينا روح المنافسة، لدينا خطة دائماً، ونعرف حجم التحدي وسنحاول أن نفعل ما يتعين علينا فعله من أجل اللعب بندية أمام البرصا”.

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