فاتح تيريم مدربا جديدا لفيغولي في غلطة سراي

قدم نادي غلطة سراي التركي صباح أمس الجمعة مدربه الجديد فاتح تيريم، المدرب الأسطوري في الكرة التركية، وكان تيريم قد حل بديلا للمقال إيغور تيودور الذي تم التخلي عن خدماته بسبب سوء النتائج وحظي تيريم باستقبال أسطوري سواء إعلاميا أو جماهيريا من جراء الشعبية الجارفة التي يتمتع بها، وسيكون بذلك لاعب الخضر سفيان فيغولي مطالبا بالعمل مع مدرب جديد، وسيعود لنقطة الصفر محاولا إقناع أسطورة التدريب التركية لمنحه مكانا أساسيا، وهو أمر سيكون صعبا لأن المدرب لن يعتمد من دون شك على عمل المدرب السابق الذي كان يفضل فيغولي حتى ومستواه متراجع.

بورقعة -ع

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